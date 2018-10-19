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SEAT Leon, yenilendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 08:56 | Son Güncelleme

Test sürüşü sırasında yoğun kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan İspanyol kompakt hatchback’i şimdilerde dördüncü nesil modeli ile yola çıkmak için son hazırlıklarını yapıyor. İşte detaylar.

SEAT Leon, yenilendi

İspanyol üreticinin Avrupa’daki genç kullanıcılar tarafından oldukça sevilen kompakt hatchback’i SEAT Leon, 1999 yılından beri üç nesil boyunca üretiliyor. Şimdilerde ise son nesli 2013 yılında piyasaya sürülen Leon için tarihi bir adım atıldı. Model tarihindeki en büyük revizyonu sayesinde kabin teknolojisinde önemli bir geliştirme ve elektrikli bir güç ünitesi alan yeni Leon; yeni yüzünü yakın zamanda gösterecek. Genel olarak Volkswagen Group’un en genç müşteri tabanına hitap eden bu kompakt hatchback’in; C Segmenti için oldukça gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile geleceği tahmin ediliyor.

7-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterecek olan dördüncü nesil SEAT Leon; bahar aylarında ise yola çıkmış olacak. Öte yandan yeni modelin casus kameralara yakalanan görüntülerine dönecek olursak, dördüncü nesil Leon prototipi yoğun kamuflajlı olmasına rağmen şimdiye kadar hakkında çıkan tüm iddiaları çürütmeye yetiyor. Prototip modelin radikal tasarım değişikliğine uğradığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor. Aksine 2017 model yılına ait bir Leon ile karşılaştırdığımızda büyük ölçüde benzer bir gövde tasarımı sergiliyor. Prototipin genel tasarım profili açıkça üçüncü nesil Leon’a benzerlik gösteriyor.

SEAT’ın araştırma ve geliştirme sorumlusu yeni SEAT Leon tasarımı hakkında konuştu!

Markanın araştırma ve geliştirme sorumlusu Dr. Matthias Rabe yeni Leon’un artık daha net ve tutarlı bir tasarım kimliğine kavuştuğunu söyledi ve dördüncü nesil Leon tasarımını bir devrimden çok büyük bir evrim olarak nitelendirdi.

Öte yandan yeni nesil Leon’un, Volkswagen Group‘un MQB platformunu kullanmaya devam edeceği belirtelim. 2019 yılında piyasaya çıkacak olan sekizinci nesil VW Golf ile aynı platformu kullanacak olan Leon; bir plug-in hibrid güç ünitesi ile gelecek. Son olarak İspanyol üreticinin 2020 yılı için tamamen elektrikli bir SEAT Leon’un geleceği müjdesi verdiğini de belirtelim.

Peki siz yeni SEAT Leon hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki yıl piyasaya çıktığında Volkswagen Golf, Ford Focus; Opel Astra,Peugeot 308, Hyundai i30 ve Citroen C4 gibi Avrupa’nın güçlü C segmenti HB oyuncularına daha iyi bir rakip olabilir mi ?Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

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Seat otomobil

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