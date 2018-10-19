SEAT Leon, yenilendi

İspanyol üreticinin Avrupa’daki genç kullanıcılar tarafından oldukça sevilen kompakt hatchback’i SEAT Leon, 1999 yılından beri üç nesil boyunca üretiliyor. Şimdilerde ise son nesli 2013 yılında piyasaya sürülen Leon için tarihi bir adım atıldı. Model tarihindeki en büyük revizyonu sayesinde kabin teknolojisinde önemli bir geliştirme ve elektrikli bir güç ünitesi alan yeni Leon; yeni yüzünü yakın zamanda gösterecek. Genel olarak Volkswagen Group’un en genç müşteri tabanına hitap eden bu kompakt hatchback’in; C Segmenti için oldukça gelişmiş bir bilgi-eğlence sistemi ile geleceği tahmin ediliyor.

7-17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda boy gösterecek olan dördüncü nesil SEAT Leon; bahar aylarında ise yola çıkmış olacak. Öte yandan yeni modelin casus kameralara yakalanan görüntülerine dönecek olursak, dördüncü nesil Leon prototipi yoğun kamuflajlı olmasına rağmen şimdiye kadar hakkında çıkan tüm iddiaları çürütmeye yetiyor. Prototip modelin radikal tasarım değişikliğine uğradığı yönündeki iddiaları doğrulamıyor. Aksine 2017 model yılına ait bir Leon ile karşılaştırdığımızda büyük ölçüde benzer bir gövde tasarımı sergiliyor. Prototipin genel tasarım profili açıkça üçüncü nesil Leon’a benzerlik gösteriyor.