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Seat Tarraco e-Hybrid sonunda üretilecek

03.12.2020 16:26 | Son Güncelleme:
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Seat Tarraco e-Hybrid sonunda üretilecek

Seat, Tarraco e-Hybrid'in üretimini başlatmak için bir yıl kadar bekledi. Seat Tarraco e-Hybrid PHEV bir yıl aradan sonra üretilecek.

Seat Tarraco e-Hybrid, bu hafta sonunda, Almanya'daki montaj hattında üretilmeye başlayacak.

Seat Tarraco e-Hybrid PHEV

SEAT TARRACO E-HYBRID 'İN TEKNİK VERİLERİ NASIL?

Seat Tarraco e-Hybrid, performans olarak etkileyici görünüyor. Kombine sistemde model 242 HP güç ve 400 Nm tork değeri üretiyor. Model 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyenin biraz üzerinde tamamladığı biliniyor. 13 kWh kapasiteli pil, 2,3 kW'lık bir şarj cihazı ile 5 saatten daha kısa bir sürede şarj olabiliyor. 3,6 kW'lık bir şarj cihazı kullanılırsa, piller yaklaşık 3 buçuk saatte şarj edilebiliyor. Saf pil gücü ile Seat Tarraco e-Hybrid, yaklaşık olarak 44 ile 49 km arasında bir menzile ulaşıyor. Hibrit sistemde kombine yakıt tüketimi ise 1.6 ile 2 litre arasında değişim gösteriyor.

Seat Tarraco e-Hybrid PHEV

SEAT TARRACO E-HYBRID 'İN SÜRÜŞ MODLARI VAR

Sürücüler E-Mod, Otomatik ve S-Mod olarak adlandırılan üç farklı mod ile geliyor. E-Mod seçiliyken model maksimum ekonomi sağlıyor. S-Mod seçiliyken maksimum performans size sunuluyor. Plug-in hibrit Tarraco, Xcellence ve FR donanım seviyelerinde ve beş koltuklu opsiyon ile sunulacak.

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