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Seattle’da Araç Protestoculara Çarptı

05.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Seattle kentinde bir aracın protestoculara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı

Seattle’da Araç Protestoculara Çarptı

Seattle kentinde bir aracın protestoculara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olayla ilgili olarak 27 yaşındaki Dawit Kelete isimli biri gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Summer Taylor olduğu açıklandı. Taylor’ın hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yaralanan 32 yaşındaki Diaz Love’ın ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Olay anı kameralara yansıdı.

Yetkililer olayın nedenini araştırıyor. Bunun hedefli bir saldırı olup olmadığı henüz belli değil ancak araçta bir arıza olasılıklar arasında değil.

25 Mayıs’ta George Floyd’un Minneapolis’te gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterileri Seattle’da yer yer hala devam ediyor.

Geçen hafta kentte protestocuların günlerdir ayrılmadığı bölgede onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

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