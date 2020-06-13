Seattle'da Mahkeme Polisin Biber Gazı Kullanmasını Yasakladı

Amerika’da George Floyd adlı siyah Amerikalının polisin gözaltı işlemi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan polis karşıtı eylemler sürüyor. Son günlerde bu eylemlerin merkez noktalarından biri haline gelen Seattle şehrinde bir yargıç dikkat çeken bir karara imza attı.

Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Jones aldığı bir kararla polisin eylemler sırasında göstericilere karşı biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve benzeri maddeleri kullanmasını geçici olarak yasakladı.

Karar polisin eylemcilere karşı aşırı güç kullandığını savunan gruplar tarafından zafer olarak ilan edildi. Kararın gerekçesi olan dava “Siyahların Hayatı Önemlidir” isimli grup tarafından açılmıştı.

Yargıç aldığı kararla polisin biber, göz yaşartıcı gaz ya da benzeri yöntemler kullanmasını iki hafta süreyle yasaklamış oldu. Daha önce eylemcilere karşı orantısız güç kullanılmasından dolayı Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve Polis Şefi Carmen Best de protestoculardan özür dilemişlerdi.

Seattle’da hali hazırda göstericiler şehir içerisindeki bir bölgeden polisi tamamen çıkararak bu alanı polissiz özerk alan etmiş durumdalar. Başkan Donald Trump da bu duruma sert tepki göstererek eyalet yöneticilerini sert biçimde uyardı ve “Şehrinizi geri alın siz yapmazsanız biz yaparız” dedi.

