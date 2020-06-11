Seattle'da protestocular 'özerk bölge' ilan etti, Trump protestoculara 'terörist' dedi

ABD'nin Seattle şehrindeki bir polis merkezinin çevresindeki caddelerde protestocularla yaklaşık bir hafta süren çatışmaların ardından Pazartesi günü yetkililer alanı boşalttı. Bunun üzerine Salı günü protestocular, alanı polis girişine kapattı ve bölgeyi 'Capitol Hill Özerk Bölgesi' ilan etti. Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump protestocuları "terörist" ilan etti. Trump'ın "İç teröristler, radikal solcu demokratlar tarafında yönetilen Seattle'ı aldı" paylaşımı ve bölgeye ordu yollama tehdidi, ABD Başkanı ile yerel yöneticileri karşı karşıya getirdi. Trump "radikal solcu" olarak tanımladığı Seattle'ın belediye başkanı Jenny Durkan ve kentin bağlı bulunduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin valisi Jay Inslee'ye Twitter üzerinden "Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim. Bu bir oyun değil" şeklinde seslendi. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1270914092295950337 Hem Durkan hem de Inslee Trump'a sert bir şekilde yanıt verdi. Inslee Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yönetmekten tamamen aciz bir adam Washington eyaletinin işlerine karışmamalı" dedi.

Durkan da Trump'ın Beyaz Saray önündeki George Floyd protestoları sırasında yeraltındaki sığınağa götürüldüğüne dair haberlere atıfta bulunarak, "Hepimizi emniyet altına al. Sığınağına geri dön" dedi. Trump, George Floyd'un gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde şiddet olayları ve yağma sona ermezse eyaletlere ordu yollayacağını açıklamıştı. George Floyd protestoları: Trump orduyu sokağa çıkarabilir mi? Trump 1 Haziran'da, "Her valiye, caddelere hükmedebilmek için yeterli sayıda Ulusal Muhafız konuşlandırmalarını önerdim. Eğer şehirler ve eyaletler yaşayanların hayatlarını ve mallarını korumak için harekete geçmeyi reddederse, ben hızla ABD ordusunu konuşlandıracağım, böylece sorunu onların yerine çözmüş olacağım" demişti. ABD Savunma Bakanı Mark Esper dahil üst düzey askeri yetkililer Trump'ın bu adımını desteklemediklerini açıklamıştı. 'Bu alan artık Seattle halkının malıdır' Seattle Times gazetesi Salı günü bölgeye giren protestocuların "Bu alan artık Seattle halkının malıdır" yazılı bir pankart astığını bildirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, alanda bedava yiyecek ve içecek dağıtılıyor, belgesel gösterimleri yapılıyor, konserler düzenleniyor ve talepler ile atılacak adımların değerlendirildiği toplantılar gerçekleştiriliyor. Protestocuların adalet sistemindeki ırkçılığı anlatan Ava DuVernay'ın "13'üncü" isimli belgeselini Salı akşamı gösterdikleri de alandan gelen haberler arasında. İngilizce kısaltmasıyla (CHAZ) anılan bölgede Çarşamba akşamı bir funk/hip-hop grubu konser verdi. Protestocular önceki saatlerde ise sahneye çıkarak mikrofonla dinleyicilere değişim talepleriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Protestoculardan Michael Taylor Seattle Times gazetesine, "Anladığım kadarıyla, geniş bir polis gücünün caddelerde dolaşması olmadan yaşayabilmemiz için topluluk olma halimizi geri kazanmaya çalışıyoruz" dedi. Silah taşındığı ve barikatlarda kimlik sorulduğu iddiası CNN'de yer alan habere göre, Seattle Emniyet Müdür Yardımcısı Deanna Nollette, Capitol Hill bölgesinde bir grup protestocunun barikat kurduğuna ve "bazı silahlı kişilerin onları kontrol noktası olarak kullandıklarına dair" haberler aldıklarını açıkladı.