Seattle'daki Gösteride Onlarca Gözaltı

ABD’de ırkçılığa ve polis şiddetine karşı Mayıs sonundan bu yana yapılan protesto gösterileri devam ediyor. Cumartesi akşamı Seattle’da son haftaların en kalabalık ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ gösterilerinden biri düzenlendi. Oregon eyaletinin Portland kentinde federal güvenlik güçlerinin varlığı ve göstericilere sert müdahalesi Seattle’daki gösterinin de tetikleyicisi oldu.
Polis, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada binlerce kişilik gösterici grubunu dağıtmak için öldürücü olmayan silahlar kullandığını bildirdi. Bazı göstericiler King ilçesinde inşa edilmekte olan bir gözaltı merkezini ve mahkeme binasını ateşe verdi. Polis Twitter’dan yaptığı açıklamada 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Polis tarafından yapılan açıklamada göstericilerin tuğla, taş ve bazı patlayıcı maddeler attığı güvenlik güçleri arasında yaralanmalar olduğunu bildirdi ve bir polisin hastanede tedavi gördüğünü aktardı.
Başkan Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada Seattle’da federal polis varlığını arttıracağını bildirmiş, bu durum yerel yetkililer ve protestocular arasında tepkiye neden olmuştu.
Seattle Anneler Duvarı adlı grubun üyelerinden Lhorna Murray, ‘‘Portalnd’da olanları gördük, şehrimizin diğer annelerle dayanışma içinde olduğunu göstermek için buradayız’’ dedi. Portland’daki gösteriler sırasında da sarı giysiler içindeki annelerden oluşan bir grup göstericiler ve polis arasında duvar oluşturarak çatışmaları önlemeye çalışmıştı.
Yerel liderler ve Kongre’deki Demokratlar, Portland’daki federal güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığını söylüyor.
Trump yönetimi ayrıca Chicago, Kansas, Albuquerque ve New Mexico kentlerine de belediye başkanlarının karşı çıkmasına rağmen federal güvenlik gücü gönderme kararı almıştı.
Teksas eyaletinin Austin kentindeyse Siyahların Hayatı Önemlidir gösterisine silahlı bir kişinin ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir grup silahlı gösterici polisin uyarı vermeden evini aramaya çalıştığı ve çıkan arbedede hayatını kaybeden siyah Amerikalı Breonna Taylor için adalet çağrısı yaptı. Olayda polise ilk ateş açanın Taylor’un haneye tecavüz edildiğini sanan erkek arkadaşı olduğu belirtiliyor.
Taylor’un ölümüyle ilgili olarak bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı, ancak diğer polis memurları hakkında resmi suçlama yapılmadı.
ABD’de Mayıs sonunda Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ve olay anı görüntülerinin ortaya çıkması ülke geneline yayılan büyük protesto gösterilerine neden olmuştu.