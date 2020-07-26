Seattle'daki Gösteride Onlarca Gözaltı

ABD’de ırkçılığa ve polis şiddetine karşı Mayıs sonundan bu yana yapılan protesto gösterileri devam ediyor. Cumartesi akşamı Seattle’da son haftaların en kalabalık ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ gösterilerinden biri düzenlendi. Oregon eyaletinin Portland kentinde federal güvenlik güçlerinin varlığı ve göstericilere sert müdahalesi Seattle’daki gösterinin de tetikleyicisi oldu.

Polis, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada binlerce kişilik gösterici grubunu dağıtmak için öldürücü olmayan silahlar kullandığını bildirdi. Bazı göstericiler King ilçesinde inşa edilmekte olan bir gözaltı merkezini ve mahkeme binasını ateşe verdi. Polis Twitter’dan yaptığı açıklamada 45 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Polis tarafından yapılan açıklamada göstericilerin tuğla, taş ve bazı patlayıcı maddeler attığı güvenlik güçleri arasında yaralanmalar olduğunu bildirdi ve bir polisin hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Başkan Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada Seattle’da federal polis varlığını arttıracağını bildirmiş, bu durum yerel yetkililer ve protestocular arasında tepkiye neden olmuştu.