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Şeb-i Arus bu yıl "Selam Vakti" ile anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında bu yıl düzenlenecek tüm etkinliklerde, "Selam Vakti" ana teması kullanılacak - Anma 3 bin 649 etkinlikle gerçekleştirilecek

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında bu yıl düzenlenecek tüm etkinliklerde "Selam Vakti" ana teması kullanılacak.

Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Şeb-i Arus törenlerinin hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Tertip Komitesi, Konya Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında Valilik'te ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 7-17 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenecek törenler kapsamında toplam 3 bin 649 etkinlik gerçekleştirilecek. Toplantıda, tüm programlar için "Selam Vakti" ana temasının kullanılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı ve Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Bayru Çelebi ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

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745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri Konya Mevlana

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