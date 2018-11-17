 Şeb-i Arus'a 1 ay kala otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı 

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, Konya'da, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü ve Uluslararası Anma' törenlerine 1 ay kala, otel rezervasyonlarındaki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen anma etkinliklerine 1 ay kala otellerdeki ön rezervasyonlar, yüzde 80'lere ulaştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Özdal Karahan, bu yılki etkinliklerin yoğun geçeceğini belirterek, şunları söyledi;

"Şu ana kadar mevcuttaki otellerimize gelen ön rezervasyonlara baktığımızda yine yoğun bir dönem geçireceğimizi görüyoruz. Otellerimizdeki ön rezervasyonlar etkinliklere bir ay kala, şu anda yüzde 80'ler civarında. Bu doluluğun yakında yüzde yüze ulaşacağını, otellerin rezervasyonları kapatacağını söyleyebiliriz. Bu sene ciddi bir yoğunluğumuz olacak."

3 BİNE YAKIN ETKİNLİĞİMİZ OLACAK

Etkinlikler kapsamında hem Mevlana'yı anlatmak ve tanıtmak hem de Konya'nın diğer değerlerini göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Karahan, Turizm İl Müdürlüğü ile diğer kurumların pek çok organizasyon gerçekleştireceğini kaydetti. Karahan, "Üniversitelerimiz, kültür müdürlüğümüz, belediyemizin düzenleyeceği konserler, sergiler, paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, kitap tanıtımları gibi üçbine yakın etkinliğimiz olacak. Bu etkinliklerle Konya'ya gelen turistlerimize sadece Mevlana'yı anlatmak, tanıtmak değil, Konya'nın diğer değerlerini de anlatmak tanıtmak istiyoruz. Örneğin bir Selçuklu'yu anlatmak istiyoruz. Konya'da turistlerimizin gezebileceği birçok tarihi yerlerde var" diye konuştu.