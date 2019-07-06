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Şebabul Hüda Derneği Afrin'de yardımlarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

Şebabul Hüda Derneği, Aralık 2018'den bu yana Suriye'nin Afrin ilçesinde dini eğitim vermenin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor - Şebabul Hüda Derneği Sekreteri Halit Demiral: - "İhtiyaç sahibi ailelerin durumunu hayır kurumlarına bildirerek, onların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyoruz"

İDLİB (AA) - Şebabul Hüda Derneği, Suriye'nin Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'ndeki Afrin ilçesinde dini eğitimler vermenin yanı sıra ihtiyaç sahibi aileleri destek oluyor.

Afrin'de Aralık 2018'den bu yana çalışmalarını sürdüren Şebabul Hüda Derneği, bölge halkının sıkıntılarını tespit ederek ilgili kurumlara bildiriyor ve başta çocuklar olmak üzere gençlere yönelik aktiviteler düzenliyor.

Dernek Sekreteri Halit Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlarla birlikte köyleri dolaşıp halkla bir araya geldiklerini ve onların sıkıntılarını dinlediklerini söyledi.

Bu kapsamda son 15 günde bölgede bin 300 çocukla çeşitli dini eğitim faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Demiral, 750 erkek ve 400 kadına da dini eğitim verdiklerini bildirdi. Demiral, aynı dönemde 32 ev ve 5 taziye ziyareti yaptıklarını, halkı bilinçlendirmek adına seminerler düzenlediklerini aktardı.

Demiral, "İhtiyaç sahibi ailelerin durumunu hayır kurumlarına bildirerek, onların ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyoruz." dedi.

Halkla bir araya geldiklerinde onlara amaçları ve gelecekteki faaliyetleri hakkında bilgiler verdiklerini dile getiren Demiral, "Genel olarak halk bizi hoşgörü ile karşılıyor." şeklinde konuştu.

Çocuklar için de dini eğitim halkaları oluşturduklarını ifade eden Demiral, eğitime teşvik amacıyla onlara çeşitli hediyeler dağıttıklarını ve yarışmalar düzenlediklerini kaydetti.

Dernek bölgedeki hasarlı camileri Türkiye Diyanet Vakfına bildirerek onarılmalarına yardımcı olmuştu.

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Afrin eğitim Şebabul Hüda Derneği YPG/PKK

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