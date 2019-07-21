HABER

Şebabul Hüda Derneğinin Afrin'deki yardım faaliyetleri devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:37 | Son Güncelleme

Şebabul Hüda Derneğinin Afrin'deki yardım faaliyetleri devam ediyor

İDLİB (AA) - Şebabul Hüda Derneği, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Aralık 2018'de başlayan sosyal yardım faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik dini eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti'nin 21 Haziran- 21 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı Afrin ilçesi ve kasabasında çocuklara yönelik dini faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 4 bin 550 öğrenciye de sosyal yardım faaliyetleri düzenlendiği vurgulanan açıklamada, hediye dağıtımı yapıldığı da ifade edildi.

Açıklamada, terör örgütleri ve aşırıcı fikirlere karşı bilinçlendirme kapsamında ÖSO'nun çatı grubu Milli Ordu'ya bağlı karargahlarda en az 950 savaşçıya eğitim verildiğine işaret edilirken, ayrıca dernek üyelerinin, sivil yerleşimlerdeki yaşam merkezlerinde (okul, cami, sağlık ocağı) hasarları tespit etmek amaçlı en az 50 köyü ziyaret ettiği kaydedildi.

2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı2019’un en seksi kadını seçildi! Güzellik sırrını paylaştı
Beylikdüzü'nde damadı tarafından öldürülen baba ve kızının cenazeleri Adli Tıp'tan alındıBeylikdüzü'nde damadı tarafından öldürülen baba ve kızının cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
Hırsızlığın yaşanmadığı ilçede esnafın ürünleri gece gündüz dışarıdaHırsızlığın yaşanmadığı ilçede esnafın ürünleri gece gündüz dışarıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Suriye

En Çok Okunan Haberler

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Ne kadar kazandığını açıkladı!

Ne kadar kazandığını açıkladı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.