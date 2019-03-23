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Şebap güvercinler meraklılarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:22 | Son Güncelleme

Şebap güvercinler meraklılarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Anadolu'da yetiştirilen ve beslenmesinin yaygınlaştırılması amaçlanan, ender güvercin ırkları arasında gösterilen şebap güvercinler tanıtıldı.

Türkiye Kürenk Kulübü tarafından Tuzla'da bir otelde düzenlenen organizasyonda, "kürenk" kategorisindeki yaklaşık 40 güvercin, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden gelen güvercin meraklılarıyla buluşturuldu.

Kulüp Başkanı Mutlu Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kürenk dediğimiz ırk Türkiye'ye ait şebap cinsi güvercinlerin bir ırkı ve rengidir. Kürenk sevenler olarak bugün İstanbul'da festival havasında bir sergi düzenliyoruz. Amacımız burada Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimiz ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelenlerle bu hobimizi paylaşmak ve daha ileriye götürülmesini sağlamak." dedi.

Erdem, bu ırkın Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait olduğunu belirterek, "Bizim bir mirasımız ve değerimizdir. Bir kuşsever, hayvansever olarak bu kuşların hem sergisini yapıyor hem de Avrupa ve dünyaya tanıtımını yapıp bu değerin çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şebap güvercinler

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