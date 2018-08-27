Sebastapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları

Bu yıl kazıların Roma hamamı kalıntılarının bulunduğu alanda gerçekleştirildiğine işaret eden Ful, "Kazılarda bugüne kadar Roma hamamının planı tam olarak ortaya çıkarıldı. Hamamın latrina (tuvalet), apodyterium (soyunma mekanı) frigidarium (soğukluk), tepidarium (ılıklık) ve caldarium (sıcaklık) bölümleri gün yüzüne çıkarıldı ancak kuzeyde olması gereken palestraya (spor faaliyetlerinin yapıldığı yer) dair bir bulguya rastlanmadı. Bizans dönemi işliklerine rastlanmış olması, tüm hamam alanında olduğu gibi buranın da Roma dönemi sonrasında yoğun tahribata uğradığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarının 2012 yılından bu yana devam ettiğini anlatan Ful, bu yılki kazılara 3 öğretim üyesi, 20 işçi, 2 arkeolog ve 4 lisans öğrencisinin katıldığını belirtti.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve kazı sorumlusu Şengül Dilek Ful, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sebastapolis Antik Kenti'nde yürütülen kazıların bu yılki bölümünün 28 gün sürdüğünü söyledi.

Ful, hamam bölgesinde geçen yılki çalışmalar sırasında blok taş duvarın doğusundan itibaren başlayan büyük boyutlu ve şekilsiz taşlarla döşenmiş zemine rastladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yılki çalışmalarda, bu taş zeminin devamı mahiyetinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan blok taş duvar hattının bir bölümü ortaya çıkarıldı. Güneyinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında ise hamamı güneyde sınırlandıran harçlı bir duvar sırası tespit edildi. Bütün bu veriler ışığında hamamın Sebastopolis Antik Kenti'ndeki hamamlardan sadece biri olduğunu söyleyebiliriz. Yazıtlardan bildiğimiz tapınak gibi diğer ihtişamlı kamu yapılarının ortaya çıkartılıp turizme kazandırılabilmesi için devam eden kamulaştırma çalışmalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması gerekmektedir."

- Sebastapolis Antik Kenti

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında MS 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.