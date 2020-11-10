Sebastian Stan ve Alejandra Onieva tatilde! Aşka geldiler

Rol aldığı Gossip Girl, Once Upon a Time, Kings, Winter Soldier adlı yapımlarla tanınan Romanya asıllı oyuncu Sebastian Stan, sevgilisi Alejandra Onieva ile bitmeyen yaz mevsiminin tadını çıkarıyor.

38 yaşındaki Stan ile Onieva, Meksika'nın Tulum kentinde tatil yapıyor. Çift, önceki gün de plajda görüntülendi. Uzun uzun denize giren Sebastian Stan ile Alejandra Onieva, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı.

Genç çift, bir ara dalgalarla oyunlar da oynadı. Daha sonra da kumsala çıkıp hem dinlendiler hem de sohbet ettiler.



