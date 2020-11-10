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Sebastian Stan ve Alejandra Onieva tatilde! Aşka geldiler

10.11.2020 11:42 | Son Güncelleme:
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Sebastian Stan ve sevgilisi İspanyol oyuncu Alejandra Onieva bir süredir çizdikleri mutluluk tablosuyla dikkat çekiyor. Altı aydır birlikte olan çift denizde romantik anlar yaşarken yakalandılar.

Rol aldığı Gossip Girl, Once Upon a Time, Kings, Winter Soldier adlı yapımlarla tanınan Romanya asıllı oyuncu Sebastian Stan, sevgilisi Alejandra Onieva ile bitmeyen yaz mevsiminin tadını çıkarıyor.

38 yaşındaki Stan ile Onieva, Meksika'nın Tulum kentinde tatil yapıyor. Çift, önceki gün de plajda görüntülendi. Uzun uzun denize giren Sebastian Stan ile Alejandra Onieva, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı.

Genç çift, bir ara dalgalarla oyunlar da oynadı. Daha sonra da kumsala çıkıp hem dinlendiler hem de sohbet ettiler.


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