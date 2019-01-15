HABER

Sebastien Ogier'in yeni aracı tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda bu yıl Citroen takımı adına mücadele edecek Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in kullanacağı Citroen C3 aracı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası’nda 7. şampiyonluk için yarışacak Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’in kullanacağı Citroen C3 aracı görücüye çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. 24 Ocak’ta Monte Carlo Rallisi ile start alacak şampiyonaya katılacak takımlar araçlarını tanıtmaya başladı.

Citroen takımına geri dönen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in kullanacağı C3 aracı da 2019 renklerine kavuştu. 1919 yılında kurulan firma, 100. yaşını aracın arkasında yer alan "1919" amblemiyle kutluyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışına co-pilotu Julien Ingrassia ile katılacak olan Ogier, Citroen’in 1999’da katıldığı şampiyonada kazandığı 99 birinciliği 100’e tamamlamak için yarışacak. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Red Bull sporcusu, şampiyonluk sayısını 7’ye çıkarmak istiyor.

- Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Türkiye’de

8 yıllık bir aranın ardından geçen yıl Türkiye’ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası, bir kez daha Marmaris’te düzenlenecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 12-15 Eylül'de dünyanın en hızlı ve cesur pilotlarını ağırlayacak.

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Evleri yanan yaşlı çifte "Sevgi Eli" uzandıEvleri yanan yaşlı çifte "Sevgi Eli" uzandı
Asi Nehri taştı, evler su altında kaldıAsi Nehri taştı, evler su altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli Şampiyonası Red Bull Sebastien Ogier

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da caddeler göle döndü

Hatay'da caddeler göle döndü

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Bu iddia doğruysa çok vahim! Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.