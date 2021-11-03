Sebebi belli oldu! Meğer çamaşırlar bu yüzden kötü kokuyormuş: Hemen önlem almak için bu tüyolara...

Çamaşırlarınızın geçmeyen kötü kokularının sebebi çamaşır makineniz olabilir mi? En iyisi gelin, bu can sıkıcı kokunun nedenlerini ve kurtulma yöntemlerini sizin için derlediğimiz bu yazı ile birlikte bulalım.

Herhangi bir sebeple çamaşır makinesinin program sonu uyarısını duymadıysanız ya da eve geç gittiğinizde evden çıkmadan önce çamaşır makinesini açmayı unuttuysanız, çamaşırlarınız hava almadığı için kötü kokar.

Önerilen miktardan fazla çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı kullanılması da çamaşırlarda kötü kokuya neden olabilir. Temizlik maddelerinin gereksiz kullanımı, bakterilerin giysilere yapışmasına ve aşırı köpük oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden deterjan üreticisinin dozaj tavsiyelerine uyun. Daha kolay bir yöntem istiyorsanız, kapsül deterjan kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Kokmuş giysiler, çamaşır makinesinin kirlendiğinin habercisi olabilir. Kirli çamaşırları yıkayan makineniz bir süre sonra gereğinden fazla kirlenebilir ve gerekli temizliği yerine getiremeyebilir.

Çamaşır makinesinin nemli ve karanlık tamburu, tuhaf kokular üreten bakteriler için uygun bir ortam hazırlar. Bu nedenle makinenizi düzenli olarak temizlemelisiniz.

Çamaşır makinesini yıkama sıklığına göre ayda bir veya birkaç ayda bir yüksek sıcaklıkta kurutun. Bu işlem için piyasadan satın alabileceğiniz bir çamaşır makinesi temizleyicisi kullanabilir veya ev yapımı bir temizleyici yapmayı tercih edebilirsiniz.

Her yıkamadan sonra kazanı kurumaya bırakın. Yani hava akışını kesmemek için makinenin kapısını bir süre açık bırakın.

Çamaşır makinesi kauçuğunda kalan su da tuhaf koku ve bakterilerin nedeni olabilir. Alanı mikrofiber bir bezle kurulayın.

