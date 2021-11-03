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Sebebi belli oldu! Meğer çamaşırlar bu yüzden kötü kokuyormuş: Hemen önlem almak için bu tüyolara...

03.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özene bezene yıkadığınız çamaşırları makinenizden çıkarmak için kapağı açtığınızda güzel kokular yerine kötü kokular burnunuza geliyor olabilir. Makineyi tekrar çalıştırmayı veya havalandırma yöntemi ile çamaşırların kokusunun geçmesini isteyebilirsiniz. Ne yazık ki, bu kötü kokular öyle de geçmez! Peki neler yapabilirsiniz? İşte detaylar...

Sebebi belli oldu! Meğer çamaşırlar bu yüzden kötü kokuyormuş: Hemen önlem almak için bu tüyolara...

Çamaşırlarınızın geçmeyen kötü kokularının sebebi çamaşır makineniz olabilir mi? En iyisi gelin, bu can sıkıcı kokunun nedenlerini ve kurtulma yöntemlerini sizin için derlediğimiz bu yazı ile birlikte bulalım.

ÇAMAŞIR MAKİNENİZİ TIKA BASA DOLDURMAYIN

  • Çamaşır makinesini aşırı doldurarak makinenizin kapasitesini aşmamaya özen gösterin. Giysilerinizin suda serbestçe hareket etmesine izin verin ki, iyice yıkanabilsin.

  • Önerilen miktardan fazla çamaşır deterjanı ve yumuşatıcı kullanılması da çamaşırlarda kötü kokuya neden olabilir. Temizlik maddelerinin gereksiz kullanımı, bakterilerin giysilere yapışmasına ve aşırı köpük oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden deterjan üreticisinin dozaj tavsiyelerine uyun. Daha kolay bir yöntem istiyorsanız, kapsül deterjan kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  • Herhangi bir sebeple çamaşır makinesinin program sonu uyarısını duymadıysanız ya da eve geç gittiğinizde evden çıkmadan önce çamaşır makinesini açmayı unuttuysanız, çamaşırlarınız hava almadığı için kötü kokar.

  • Nemli bir ortamda bırakılan giysiler kötü kokar çünkü ıslak kumaşlar bakterileri çeker.

DETERJAN MİKTARI VE HAVALANDIRMA ÖNEMLİ

  • Kokmuş giysiler, çamaşır makinesinin kirlendiğinin habercisi olabilir. Kirli çamaşırları yıkayan makineniz bir süre sonra gereğinden fazla kirlenebilir ve gerekli temizliği yerine getiremeyebilir.

  • Çamaşır makinesinin nemli ve karanlık tamburu, tuhaf kokular üreten bakteriler için uygun bir ortam hazırlar. Bu nedenle makinenizi düzenli olarak temizlemelisiniz.

  • Çamaşır makinesini yıkama sıklığına göre ayda bir veya birkaç ayda bir yüksek sıcaklıkta kurutun. Bu işlem için piyasadan satın alabileceğiniz bir çamaşır makinesi temizleyicisi kullanabilir veya ev yapımı bir temizleyici yapmayı tercih edebilirsiniz.

  • Her yıkamadan sonra kazanı kurumaya bırakın. Yani hava akışını kesmemek için makinenin kapısını bir süre açık bırakın.

  • Çamaşır makinesi kauçuğunda kalan su da tuhaf koku ve bakterilerin nedeni olabilir. Alanı mikrofiber bir bezle kurulayın.
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