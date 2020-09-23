HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Sebebi çok şaşırtacak! Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?

Sebebi çok şaşırtacak! Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?

İLGİNÇ HABERLER  | 23.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Banyoyu kullandığımızda oluşan lekeleri gizlemek için koyu renkli tuvaletler yapmak iyi bir fikir gibi görünebilir ancak tuvaletlerin çoğu beyazdır. Peki tuvaletin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?

Sebebi çok şaşırtacak! Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?

Çoğu insanın evde neden beyaz tuvalete sahip olduğuna dair temel faktörleri keşfettik ve bu bilgiyi sizinle paylaşıyoruz.

TUVALETLERİN ÇOĞU PORSELENDEN YAPILMIŞTIR

Tuvaletlerin yüzde 95'i porselenden yapılmıştır. Sert olduğu için iyi bir malzemedir. Fırınlandıktan sonra yüzey camsı, su geçirmez ve leke tutmaz hale gelir. Bu şekilde, tuvaletler beyaz olmalarına rağmen temizlemek daha kolay olur.
Porselen yüksek ısıda pişirildiğinde beyazlaşır. Sır fırında kurumadan önce farklı renklerde tuvaletler yapmak mümkündür. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, basit beyaz tuvaletler yapmak daha kolay ve ucuzdur.

BEYAZ RENK, SAFLIK VE TEMİZLİKLE İLİŞKİLİDİR

Renk teorisine göre tonlar duygularımızı farklı şekillerde etkiler. Beyaz genellikle güvenlik ve saflıkla ilişkilendirilir. Bu nedenle banyolar ve hastane koğuşları genellikle beyaza boyanır. Steril bir alan izlenimi verir.

Screenshot_3

Aynı zamanda siyah ve kahverengi gibi koyu renkler genellikle olumsuz bir şeyle ilişkilendirilir. Parlak renklerin işe yarayacağını düşünebilirsiniz ancak olumlu duygulara neden olsalar bile bize tazelik duygusu sağlamazlar.

BEYAZ TUVALET İÇİN EN POPÜLER RENKTİR

Beyaz rengin pozitif algılanması, onu banyo için ideal kılar. Bu araştırmaya göre 20. yüzyılın başlarında güzel ve süslü tuvaletler ortaya çıktı. Ancak modern mağazaların satışa sunduğu armatür yelpazesine baktığımızda, klasik beyaz olanlar gibi tutmadığını görebiliriz.
Beyaz tuvaletler, her boyuttaki banyoya sığacak kadar nötr ve hafiftir ve klasik görünümleri her tasarıma uyacaktır. Aksine, siyah bir alan mekanın titreşimini bozar ve küçük tuvaletler için kötüdür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
4 yıldır burada yaşıyor4 yıldır burada yaşıyor
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Batman’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Ölüme davetiye çıkaran anlar
Akaryakıt istasyonunda tırnakçılık anları böyle görüntülendi
Bu son işleri oldu! İşte o anlar
Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
Görüntüler şaşkına çevirdi! Gelin konvoyuyla yolu kapatıp...
Kiralık evinden çıktı, 4 yıldır minibüste yaşıyor
4 yıldır burada yaşıyor
Önüne kattığı aracı metrelerce sürükleyen TIR sürücüsü böyle kaçtı! Olay anı kamerada
Korku dolu anlar! Önüne kattı, metrelerce sürükledi
Güvenlik kamerasını fark eden hırsızlar çaldıkları plakaları yerine taktılar
Şaşırtan olay! Kamerayı fark edince...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.