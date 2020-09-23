Sebebi çok şaşırtacak! Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?

Çoğu insanın evde neden beyaz tuvalete sahip olduğuna dair temel faktörleri keşfettik ve bu bilgiyi sizinle paylaşıyoruz.
Tuvaletlerin yüzde 95'i porselenden yapılmıştır. Sert olduğu için iyi bir malzemedir. Fırınlandıktan sonra yüzey camsı, su geçirmez ve leke tutmaz hale gelir. Bu şekilde, tuvaletler beyaz olmalarına rağmen temizlemek daha kolay olur.
Porselen yüksek ısıda pişirildiğinde beyazlaşır. Sır fırında kurumadan önce farklı renklerde tuvaletler yapmak mümkündür. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, basit beyaz tuvaletler yapmak daha kolay ve ucuzdur.
Renk teorisine göre tonlar duygularımızı farklı şekillerde etkiler. Beyaz genellikle güvenlik ve saflıkla ilişkilendirilir. Bu nedenle banyolar ve hastane koğuşları genellikle beyaza boyanır. Steril bir alan izlenimi verir.
Aynı zamanda siyah ve kahverengi gibi koyu renkler genellikle olumsuz bir şeyle ilişkilendirilir. Parlak renklerin işe yarayacağını düşünebilirsiniz ancak olumlu duygulara neden olsalar bile bize tazelik duygusu sağlamazlar.
Beyaz rengin pozitif algılanması, onu banyo için ideal kılar. Bu araştırmaya göre 20. yüzyılın başlarında güzel ve süslü tuvaletler ortaya çıktı. Ancak modern mağazaların satışa sunduğu armatür yelpazesine baktığımızda, klasik beyaz olanlar gibi tutmadığını görebiliriz.
Beyaz tuvaletler, her boyuttaki banyoya sığacak kadar nötr ve hafiftir ve klasik görünümleri her tasarıma uyacaktır. Aksine, siyah bir alan mekanın titreşimini bozar ve küçük tuvaletler için kötüdür.