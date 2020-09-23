Sebebi çok şaşırtacak! Tuvaletlerin neden beyaz olduğunu hiç düşündünüz mü?

Çoğu insanın evde neden beyaz tuvalete sahip olduğuna dair temel faktörleri keşfettik ve bu bilgiyi sizinle paylaşıyoruz.

TUVALETLERİN ÇOĞU PORSELENDEN YAPILMIŞTIR

Tuvaletlerin yüzde 95'i porselenden yapılmıştır. Sert olduğu için iyi bir malzemedir. Fırınlandıktan sonra yüzey camsı, su geçirmez ve leke tutmaz hale gelir. Bu şekilde, tuvaletler beyaz olmalarına rağmen temizlemek daha kolay olur.

Porselen yüksek ısıda pişirildiğinde beyazlaşır. Sır fırında kurumadan önce farklı renklerde tuvaletler yapmak mümkündür. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, basit beyaz tuvaletler yapmak daha kolay ve ucuzdur.

BEYAZ RENK, SAFLIK VE TEMİZLİKLE İLİŞKİLİDİR

Renk teorisine göre tonlar duygularımızı farklı şekillerde etkiler. Beyaz genellikle güvenlik ve saflıkla ilişkilendirilir. Bu nedenle banyolar ve hastane koğuşları genellikle beyaza boyanır. Steril bir alan izlenimi verir.

Aynı zamanda siyah ve kahverengi gibi koyu renkler genellikle olumsuz bir şeyle ilişkilendirilir. Parlak renklerin işe yarayacağını düşünebilirsiniz ancak olumlu duygulara neden olsalar bile bize tazelik duygusu sağlamazlar.