Sebebi hiç aklımıza gelmezdi! Kadın ve erkek düğmeleri neden farklı yönlerde?

İpek, pamuk, keten, suni ipek ve daha fazlası. Artık çok fazla varyasyon var ancak stiller gelişirken, ilginç bir gelenek bize yadigarkaldı.

KADINLARIN DÜĞMELERİ SOL TARAFTA!

Erkek gömleği giyiyorsanız, düğmeler genellikle sağ taraftadır. Kadın gömleğiyse, genellikle sol taraftadırlar. Ceketlerdeki fermuarlar için de aynı şey söylenebilir. Peki düğmeler neden farklı taraflarda?

GEÇMİŞİ VİKTORYA DÖNEMİNE DAYANIYOR

Rönesans ve Viktorya Dönemi gibi tarihi dönemlerde, kadın kıyafetleri genellikle erkeklerinkinden çok daha karmaşık ve ayrıntılıydı. Ancak zengin erkekler genellikle kendileri giyiniyordu. Bunun için gömlek ya da ceketlerini iliklemek kolaydı. Kadın aile üyeleri ise büyük olasılıkla hem lüks hem de zorunluluk nedeniyle kıyafetlerini giymelerine yardımcı olacak hizmetkarlara sahipti. Hizmetçilerin işverenlerinin elbiselerini doğru iliklemesini kolaylaştırmak için, terziler sol tarafta düğme dikmeye başladılar. Ve bu tasarım zamanla standart hale geldi.

Bu en yaygın teori, ancak bir neden daha var. Kadınların bebeklerini sol elleriyle tutmaları, bu nedenle emzirmek için gömlek düğmelerini açmak için sağ ellerine ihtiyaç duymalarıdır.