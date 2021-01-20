Şebeke lideri ve yardımcısının hesabından servet çıktı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen ve 7 zanlının tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunda şebeke liderinin ve yardımcısının hesap hareketinin 4 milyon 312 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ceyhan’da yasa dışı bahis oynatan bir şebekenin varlığını tespit etti. Polis bu tespit üzerine savcılıktan alınan izinle şebekeyi teknik ve fiziki olarak 3 ay önce takip etmeye başladı. Yapılan takipte şebeke liderinin M.K. (26) olduğu yardımcılığını ise Y.Y.’nin (32) yaptığını tespit edildi. Ayrıca polis zanlıların yurt dışı üzerindeki bahis sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Zanlıların yakalanmamak için de 230 farklı kişinin hesabına paraları yatırdığı tespit edildi. Zanlıların bu hesap sahiplerine aylık hesap kullanma ücreti ödediği öne sürüldü. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra 15 Ocak günü şafak vakti düğmeye bastı. Özel harekat polisinin de katıldığı baskınlarda polis 14 şüpheli ve bunlara hesabını kullandıran 46 zanlıyı yakalamak için harekete geçildi. 70 adrese yapılan baskınlarda 54 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 1 ruhsatsız tabanca, 24 adet dolu fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 bin lira ve 100 dolar , 30 adet çeşitli bankalara ait hesap kartı, 45 adet cep telefonu, 4 adet laptop, 3 adet tablet, 1 adet yazıcı, 8 adet harici disk ele geçirildi.