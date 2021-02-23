Şebekeyi onarmaya gittiler, karda mahsur kaldılar

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı ve fırtına sonrası zarar gören şebekeyi onarmak için yüksek rakımlı alana çıkan baz istasyonu görevlileri bölgede mahsur kaldı. Görevlilerin yardımına Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri yetişti.

Beytüşşebap’ta bir grup, şebekesi giden baz istasyonunu onarmak için çıktıkları dağ yamacında mahsur kaldı. Yoğun kar ve fırtına nedeni ile mahsur kalan görevliler, kaymakamlıktan yardım istedi. Ekipler kapanan yolda mahsur kalanlara kısa sürede ulaştı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri 1 dozer, 1 loder ve greyderle metrelerce karın yağdığı bölgede çalışmayı hızlandırarak görevlilere ulaştı. Araçlara alınan görevliler, ilçe merkezine getirildi.

