Sebeluka Şelaleleri her mevsim turistlerin gözdesi

Sebeluka Şelaleleri Başkent Hartum'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tabiat harikası bölge, el değmemiş doğası ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatıyor. Sebeluka Şelaleleri, serin havası ve doğal güzelliğiyle hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor. Bölgede ufak bir hayvanat bahçesi ile turistler için konaklama alanları da bulunuyor.

Köylerde çocuklar, rehberlik etmek için birbirleriyle yarışıyor

Öte yandan Sebeluka Şelaleleri bölgesinin çevresinde ve Nil'in yatağındaki adacıklarda çeşitli sebze ve meyveler yetiştiriliyor.

Hartum'u kuzeydeki eyaletlere bağlayan kara yolunun Sebeluka sapağına gelmeden, yolda çevre köylerden çocuklar rehberlik etmek için birbiriyle yarışıyor.

Sebeluka, gerçek anlamda bir şelale değil ancak nehrin bazı bölgelerindeki seviye farklılıkları ve suyun içindeki kayalar nedeniyle oluşan görüntü, "şelale" olarak tanımlanıyor.

Hartum ile Nil Nehri eyaletinin sınırındaki bölgede, kuş sesleri, kahverengi tepeler ve yeşilin eşlik ettiği manzarada tekne yolculuğu farklı bir deneyim sunuyor. Bölge, çok sayıda kuşa da ev sahipliği yapıyor.

'EN BÜYÜK SORUNUMUZ YOLLAR' Sebeluka sakinleri ise bölgenin yeterince tanınmadığından yakınıyor. Nehir kenarındaki işletme sahiplerinden Hamdallah Ahmed Tayyib, tarihi değere sahip ve turizm potansiyeli olmasına rağmen tanıtım yapılmadığı ve ulaşım sıkıntıları nedeniyle Sebeluka bölgesinin hak ettiği değeri görmediğini söyledi.