Seben Göleti'nde 500 metrelik 'hayalet ağ' bulundu

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde yapılan taramada 500 metre uzunluğunda ağ ve 15 plastik şamandıra bulundu. Göletteki balık yaşamını olumsuz etkileyen malzemeler çıkarılarak imha edildi.

Bolu İl Tarım Müdürlüğü Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde denetim yaptı. Denetimler kapsamında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait su ürünleri kontrol teknesi ile gölet içerisinde ağ taraması yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren taramada 500 metre uzunluğunda ağ bulundu. Ayrıca amatör balıkçılar tarafından suya bırakılan 15 plastik şamandıra sudan çıkarılarak çevre temizliği yapıldı. Daha sonra çıkarılan malzemeler yakılarak imha edildi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Su ürünleri kontrol görevlisi arkadaşlarımız rutin ve ihbar üzerine sık sık kontrol, denetim yapmakta, herhangi bir ihlal ile karşılaşmaları durumunda Su Ürünleri Kanununa göre işlem yapmaktadırlar. Yine gölet içerisinde yapılan rutin kontrollerde hayalet ağ olarak tabir ettiğimiz kopmuş, kaybolmuş, sahipsiz ve en önemlisi avcılığa devam ederek su canlılarının hayatını tehlikeye atan 500 metre ağ arkadaşlarımız tarafından tespit edilerek su ortamından çıkarılarak imha edilmiştir" dedi.