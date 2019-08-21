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Seben'de 2 ev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

BOLU'nun Seben ilçesine bağlı Tepeköy köyünde iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Seben ilçesine bağlı Tepeköy köyünde iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Dün gece saatlerinde Fatih Mergen'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını farkeden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Seben ve Bolu'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Mesut Mat isimli vatandaşın evine de sıçradı. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu 3'üncü bir eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, her iki ev kullanılamaz hale geldi.

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