HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sebep olduğu kaza sonrası motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Sebep olduğu kaza sonrası motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

01.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’ta tramvay yolunu kullanan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete çarpıp düşerek yaralandı.

Antalya’ta tramvay yolunu kullanan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete çarpıp düşerek yaralandı. Bisiklet sürücüsü kadın yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Genç kadın, çekim yapan basın mensuplarına tepki gösteren babasına da " Onların işi bu" diyerek sakinleştirirken kaza anında yanında olan arkadaşlarından da " Yılbaşı gecenizi mahvettim " diyerek özür diledi.
Kaza Cumhuriyet Meydan tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bisikleti ile tramvay yolundaki yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Buse Kalender’e (26) tramvay yolunda seyir halinde giden 07 FZY 60 plakalı motosiklet sürücüsü C. T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen C.T. yaralandı. Taktığı motosiklet kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan C. T.’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri taafından yapıldı. Kazaya sebep olduğunu düşünen genç kadın ise yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Yerdeki yaralıya moral vermeye çalışan Buse Kalender, babasına telefonda olayı anlatırken de gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza sırasında birlikte olduğu bisikletli arkadaşlarından da " Babam gelecek siz gidin yılbaşı gecenizi mahvettim" diyerek özün dileyen genç kadın, gazetecilere tepki gösteren babasını da " Onların işi bu" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından polis tramvay yolunu kullanan motosikletlerle ilgili denetim yaptı. kısa süre içinde çok sayıda motosikleti durdurup kask ve ehliyet kontrolü yapan ve tramvayı kullandıkları için ceza tatbik eden polis, bisiklet kullananları da kask takmaları konusunda uyardı.
Kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan C. T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Karantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklamaKarantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklama
Yasaklar ne zaman bitecek?Yasaklar ne zaman bitecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Gerçeği anlayınca böyle kaçtılar! 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Gerçeği anlayınca böyle kaçtılar! 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

Gelini kaynanaya gitmeye zorlamak ve cinsel içerikli sitelere girmek boşanma sebebi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Bunlar boşanma sebebi sayıldı

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz: Karantinadaki hasta, çocuğu ile aynı evde kalabilir

Karantinadaki çocuklu aileler için önemli açıklama

1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

1 yıl boyunca 1 kuruşları biriktirdi

Yürek burkan görüntü! Yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Yürek burkan görüntü! Yeni yıla bankta uyuyarak girdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.