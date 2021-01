Sebep olduğu kaza sonrası motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı

Antalya’ta tramvay yolunu kullanan motosikletli, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklete çarpıp düşerek yaralandı. Bisiklet sürücüsü kadın yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Genç kadın, çekim yapan basın mensuplarına tepki gösteren babasına da " Onların işi bu" diyerek sakinleştirirken kaza anında yanında olan arkadaşlarından da " Yılbaşı gecenizi mahvettim " diyerek özür diledi.

Kaza Cumhuriyet Meydan tramvay yolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda bisikleti ile tramvay yolundaki yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Buse Kalender’e (26) tramvay yolunda seyir halinde giden 07 FZY 60 plakalı motosiklet sürücüsü C. T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen C.T. yaralandı. Taktığı motosiklet kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan C. T.’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri taafından yapıldı. Kazaya sebep olduğunu düşünen genç kadın ise yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Yerdeki yaralıya moral vermeye çalışan Buse Kalender, babasına telefonda olayı anlatırken de gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza sırasında birlikte olduğu bisikletli arkadaşlarından da " Babam gelecek siz gidin yılbaşı gecenizi mahvettim" diyerek özün dileyen genç kadın, gazetecilere tepki gösteren babasını da " Onların işi bu" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından polis tramvay yolunu kullanan motosikletlerle ilgili denetim yaptı. kısa süre içinde çok sayıda motosikleti durdurup kask ve ehliyet kontrolü yapan ve tramvayı kullandıkları için ceza tatbik eden polis, bisiklet kullananları da kask takmaları konusunda uyardı.

Kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan C. T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.