Şebiarus etkinliklerinin tören mottosu belirlendi

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında bu yıl düzenlenecek etkinliklerde, tören mottosu olarak "Selam denizi coştuğunda gönüllerden kini giderir" cümlesinin belirlendiği bildirildi.

Konya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Anma törenlerinin bu yıl 81'incisinin düzenleneceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin günümüz insanına, bu büyük mutasavvıf ve mütefekkirin görüşlerini içeren programlarla hitap edebilmesine hizmet etmek amacıyla; etkinliklerin ana teması 'Selam Vakti', tören mottosu olarak da Hz. Mevlana'ya ait olan; 'Selam denizi coştuğunda gönüllerden kini giderir' cümlesi belirlenmiştir. Bu yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında 15 seans sema töreni yapılacak olup, yurt içinden ve yurt dışından bilet talep eden kişi ve turizm acenta sayısı her geçen gün artmaktadır."

Açıklamada, tören biletlerinin www.konyakultur.gov.tr web sitesinden temin edilebileceği duyuruldu.

