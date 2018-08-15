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"Sebilürreşad Mecmuası" yeni merkezine taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:04 | Son Güncelleme

Milli Şair Mehmed Akif Ersoy'un kurucusu ve başmuharriri olduğu "Sebilürreşad Mecmuası", 110. yıl dönümünde başkentteki yeni merkezinde hizmet verecek

Milli Şair Mehmed Akif Ersoy'un kurucusu ve başmuharriri olduğu "Sebilürreşad Mecmuası", 110. yıl dönümünde Başkent Ankara'daki yeni merkezinde hizmet verecek.

Sebilürreşad Genel Yayın Yönetmeni ve Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği Genel Başkanı Fatih Bayhan, Ankara'nın Ulus semtindeki hizmet binasının açılışında, 50 yıl aradan sonra Sebilürreşad'ın yeniden yayın hayatına başlamasının içinde bulunulan atmosferle de ilgili olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin, fikir ve düşünce hayatının varlık göstermesinin en temel şartı olduğunu belirten Bayhan, "Osmanlı'yı parçaladılar ama Osmanlı'yı diri tutan anlayış, iman ve ittihad fikrini yok edemediler. Bu fikir, bir kor gibi durdu ve fırsatını bulduğu bir mevsimde yeniden yeşerdi. Bugünler önemli zamanlardır. Mevsim bize umut veriyor. Ancak bu umudu daha çok çalışarak, gayret göstererek ve samimiyetimizi koruyarak büyütmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son 8 yılda binlerce gençle buluşarak, Akif'i ve düşüncelerini anlatmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Bayhan, "Akif'in ailesi onun izinde, tıpkı onun 100 yıl önce sadece bir şair olarak değil, aynı zamanda bir cehd ortaya koyarak gayret gösterdiği gibi gayretle çalışıyor. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Dün, 1908 tarihinde dergiyi tüm İslam beldesine ulaştıran Akif'in ardından, bugün şimdilik elli ülkeye ulaşıyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar bu sayıyı daha da artıracağız. Türkiye içinde 81 vilayetimizde il gönüllülerimizi oluşturduk. Asım'ın nesli Asım'ın davasına sahip çıkıyor." diye konuştu.

Son üç yılda özellikle Sebilürreşad okurlarından gördükleri desteğe ve derginin yeniden okurlarla buluşmasını sağlayan matbaa yetkilerine ve abonelere de teşekkürlerini sunan Bayhan, yeni dönemde Mehmet Akif'in sadece Safahat'ını değil, çeviri yaptığı tüm eserlerini de Sebilürreşad Yayınevi adıyla yayınlayacaklarını da aktardı.

Fatih Bayhan, Akif dostlarını Akif'in dergisine abone olmaya da davet ederek, sempozyum, konferans, fuar, üniversite ve okul programlarıyla Mehmed Akif ve İttihad-ı İslam fikriyatını anlatmaya devam eden Sebilürreşad'ın bundan sonraki süreçte daha dinamik, daha güçlü ve Türkiye'nin düşünce iklimine yeni bir cemre gibi düşeceğini, bu ivmeyi Kudüs'ten İslamabad'a, Saraybosna'dan Kahire'ye, Bingazi'den Buhara'ya taşıyacaklarını ve bunun için gönüllü dev bir kadronun sağlam bir organizasyonla bir araya geldiğini kaydetti.

- "Dedemin davası gençlerin omuzlarında büyüyecek"

Mehmed Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, merkezin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersoy, yeni nesilleri Akif'le buluşturmanın çok önemli ve değerli bir misyon olduğunu ifade ederek, böyle bir merkezi gençlerle aktif kılmanın önemini vurguladı.

Ersoy, "Dedemin cenazesi nasıl gençlerin omuzlarında ebedi istirahatgahına yerleştiyse, onun davası da yine gençlerin omuzlarında büyüyecek ve tüm dünyaya bir kurtuluş müjdesi olarak İslam'ın sesini duyuracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yazar Rasim Özdenören ve Yayın Kurulu Başkanı 22. Dönem Milletvekili Şair Recep Garip, Kültür Memur Sen Genel Başkanı Mecit Erdoğan, Bem Bir Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şair ve yazarlar katıldı.

- Sebilürreşad Mecmuası

Eşref Edib Fergan'ın yazı işlerini yürüttüğü mecmua, 1908'de önce "Sırat-ı Müstakim" adıyla yayına başladı. 1912'de Sebilürreşad adını alarak Devlet-i Ali'nin son devir fikriyat hayatına damga vurdu.

Milli Mücadele günlerinde Gazi Mustafa Kemal'in Mehmet Akif Ersoy'u Ankara'ya davetiyle yayın merkezini Ankara'ya taşıyan Sebilürreşad, 1925'te ara verdiği yayınına, 1948'den 1966'ya kadar devam etti.

İttihad-ı İslam (Müslümanların birlik ve beraberliği) fikrinin en güçlü kalesi olan Sebilürreşad, 50 yıllık aradan sonra, 14 Ağustos 2016'da "yeniden" sloganıyla yayın hayatına başladı.

- Kültür kompleksi olacak

1920'de Ulus'ta, tarihi bir mekanda yazıhanesini açarak hizmete başlayan mecmuanın Ankara Ulus'ta, Denizciler Caddesi'nde hizmete giren yeni merkezi, yayınevi merkezi olmanın yanında kültür kompleksi olarak da hizmet verecek.

Asar-ı İlmiye Meclisi Salonu, Sebilürreşad Akademi, Sebilürreşad Yayınevi, Mehmed Akif Ersoy Kütüphanesi, Sebilürreşad Dijital Medya ve Ressam Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Efendi adı verilen sanat galerisinin de yer aldığı bu merkez, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili tüm çalışmaların odağı olma noktasında geniş bir misyon yükleniyor.

Galeride eserlerini sergilemek isteyen sanatçılar, Sebilürreşad Sanat Kurulu'na dilekçe ile başvurabilecek.

Öte yandan yeni merkezin bir katı da Sebilürreşad Akademisi olarak hizmet verecek. Buradaki dersliklerde ulusal ve uluslararası üniversitelerle yapılacak akademik çalışmalar yürütülecek.

Ayrıca aylık bir gelenek olarak devam edecek olan Asar-ı İlmiye Meclisi toplantıları, Safahat dersleri, kültürel faaliyetler bu merkezde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmed Akif Ersoy Sebilürreşad

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