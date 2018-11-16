Şebnem Bozoklu ve Kanat Atkaya evleniyor mu?

2016 yılında Emre İzel ile olan evliliğini bitiren ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, ortaokul döneminde platonik aşk beslediği Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Kanat Atkaya ile 1 yıldır aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu gelen evlilik sorularına verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

'BELKİ DE TEKLİF GELMİŞTİR'

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, evlilik sorularına ''Olabilir belki'' diyerek cevap verirken ''Evlenme teklifi gelse kabul eder misiniz?'' sorusuna ''Ederim tabii ki! Belki de teklif gelmiştir'' diyerek cevap verdi.

'BENİM MUCİZEM DE BU'

Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz aylarda beraberliğine “mucize” gözüyle baktığını söyleyerek ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı:

“Kanat ortaokulda platonik aşkımdı. Bu platonik aşk yıllarca sürdü ve onca yıl kendisini hiç görmedim. Bundan 1 sene 1 ay önce tanıştık, o günden sonra hiç ayrılmadık. Kaç kişi büyüdüğünde ortaokuldaki platonik aşkı ile birlikte olur ki? Benim mucizem de bu işte”

