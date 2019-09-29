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Şebnem Ferah'ı 25 bin kişi dinledi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen müzik festivalinin 3'üncü gününde Şebnem Ferah sahne aldı.

Şebnem Ferah'ı 25 bin kişi dinledi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen müzik festivalinin 3'üncü gününde Şebnem Ferah sahne aldı. Ferah'ın konserine yaklaşık 25 bin kişi katıldı.
Mola tesislerindeki Eskişehir Müzik Festivali'nin 3'üncü gününde Cem Adrian ve Halil Sezai'nin yanı sıra Şebnem Ferah sahne aldı. Dört bini kamp kuranlar olmak üzere konserlere yaklaşık 25 bin kişi katıldı. İlk albümü 'Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk rock müziği tarihinde önemli bir yer edinen Ferah, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı. Konserine 'Çakıl taşları' şarkısıyla başlayan Ferah, 20 bin bilet satılmasına rağmen başlamasına saatler kala iptal edilen, sonrasında mahkeme kararı ile yeniden yapılmasına karar verilen Eskişehir Müzik Festivali'nde 'Festivaller kıymetlidir' dedi. Kendisini dinlemeye gelenlerle sohbet edip şarkılarını da birlikte söyleyen Şebnem Ferah konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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Şebnem Ferah'ı 25 bin kişi dinlediŞebnem Ferah'ı 25 bin kişi dinlediŞebnem Ferah'ı 25 bin kişi dinledi

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