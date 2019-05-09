Şebnem Schaefer'ın eski nişanlısı Kadıoğlu hakaret ve tehdit suçundan ceza aldı 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İş adamı Murat Kadıoğlu eski nişanlısı Şebnem Schaefer'a karşı tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle 120 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme toplam 2 bin TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek, Kadıoğlu'nun 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Ünlü manken Şebnem Schaefer'in şikayeti üzerine eski nişanlısı Murat Kadıoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tehdit ve hakaret suçlarından dava açılmıştı. Nişanı attıktan sonra Almanya'ya dönmek istediğini belirten Schaefer, Kadıoğlu'nun 'Hazırlıklı ol, sonun geldi' şeklinde tehdit mesajları attığını iddia etmişti.

ENGELLEDİM BAŞKA NUMARADAN ARADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Şebnem Schaefer avukatı ile katılırken, Murat Kadıoğlu'nu avukatı temsil etti. Şikayetçi olduğunu belirterek ifade veren Şebnem Schaefer, sanık Murat Kadıoğlu'nun cep telefonundan sürekli hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdiğini söyledi. Kadıoğlu'nun kendisine hakaretler ettiğini belirten Schaefer, 'Sokağa çıkamayacaksın' şeklinde tehditlerde de bulunduğunu ileri sürdü. Schaefer, "Telefonunu engelledim. Her defasında başka numaradan aradı. Başka numara olduğu için açtım tekrar hakaretlerine devam etti" dedi.