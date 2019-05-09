HABER

Şebnem Schaefer'ın eski nişanlısı Kadıoğlu hakaret ve tehdit suçundan ceza aldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

İş adamı Murat Kadıoğlu eski nişanlısı Şebnem Schaefer'a karşı tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle 120 gün adli para cezasına çarptırıldı.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) İş adamı Murat Kadıoğlu eski nişanlısı Şebnem Schaefer'a karşı tehdit ve hakaret suçlarını işlediği gerekçesiyle 120 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme toplam 2 bin TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek, Kadıoğlu'nun 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Ünlü manken Şebnem Schaefer'in şikayeti üzerine eski nişanlısı Murat Kadıoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tehdit ve hakaret suçlarından dava açılmıştı. Nişanı attıktan sonra Almanya'ya dönmek istediğini belirten Schaefer, Kadıoğlu'nun 'Hazırlıklı ol, sonun geldi' şeklinde tehdit mesajları attığını iddia etmişti.

ENGELLEDİM BAŞKA NUMARADAN ARADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Şebnem Schaefer avukatı ile katılırken, Murat Kadıoğlu'nu avukatı temsil etti. Şikayetçi olduğunu belirterek ifade veren Şebnem Schaefer, sanık Murat Kadıoğlu'nun cep telefonundan sürekli hakaret ve tehdit içeren mesaj gönderdiğini söyledi. Kadıoğlu'nun kendisine hakaretler ettiğini belirten Schaefer, 'Sokağa çıkamayacaksın' şeklinde tehditlerde de bulunduğunu ileri sürdü. Schaefer, "Telefonunu engelledim. Her defasında başka numaradan aradı. Başka numara olduğu için açtım tekrar hakaretlerine devam etti" dedi.

HAKARET DEĞİL BEDDUA

Sanık Murat Kadıoğlu'nun avukatı ise müvekkilinin 'Allah belanı versin' dediğini belirterek bu sözlerin de beddua olduğunu hakaret oluşturmayacağını söyledi. Kadıoğlu'nun 'Sahtekar' sözünün ise yalancı anlamında söylediğini belirten avukatı, müvekkilinin beraatını istedi.

2 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme davanın bittiğini belirterek Murat Kadıoğlu'na hakaret suçundan 90 gün adli para cezası verdi. Kadıoğlu'na iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 75 güne düşürerek günlüğü 20 TL'den bin 500 TL ödemesine karar verdi. Mahkeme tehdit suçundan ise Kadıoğlu'na verdiği 30 gün adli para cezasını iyi halden 25 güne düşürdü, günlüğü 20 TL'den 500 TL ödemesine karar verdi. Mahkeme Murat Kadıoğlu'na verdiği toplam 2 bin TL adli para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirerek, 5 yıl denetime tabii tutulmasına karar verdi.

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor 98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa kule kesonu batırıldı1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa kule kesonu batırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Köprüden geçen traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gören sinir krizi geçirdi! Feci ölüm

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

'Gizli görev' diyerek define kazısı yapan albay ve emniyet müdürü yakayı ele verdi

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Uyuşturucuyu bırakan Kader, bebeğiyle yeni yaşama başladı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.