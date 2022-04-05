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Şebnem Şirin cinayeti sanığı Furkan Zıbıncı ilk kez hakim karşısında! Kendisini bakın nasıl savundu

05.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Furkan Zıbıncı (25), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Zıbıncı, savunmasında Şirin'in kendisine bıçakla saldırdığını, yere düştükten sonrasını hatırlamadığını öne sürdü. Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, "Adalet için geldik. Şebnem'imiz için buradayız. İçimiz yanıyor" diye konuştu.

Kan donduran olay, geçen yıl 27 Ekim'de saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Şirin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan Zıbıncı'yı otomobilini Saltak Caddesi'nde durdurarak yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

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MİLLETVEKİLLERİ DE DURUŞMADA

Davanın ilk duruşması, Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Zıbıncı, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, babası Halil Şirin ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da seyretti.

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HATIRLAMIYORMUŞ

Sanık Furkan Zıbıncı, mahkemedeki ilk ifadesinde, Şebnem Şirin'in yaşadıkları tartışma sırasında kendisine bıçakla saldırdığını, o sırada yere düştüklerini, gerisini hatırlamadığını öne sürdü. Duruşma, tanık ifadelerinin alınmasıyla devam etti.

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'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUM'

Öte yandan duruşma öncesi Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, "Adalet için geldik. İçeride adaletin yerini bulacağına, sanığın hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum. Şebnem'imiz için buradayız. İçimiz yanıyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da bugün adliyede bir anne, bir teyze ve bir kadın olarak bulunduğunu kaydederek, "Katil dinlenecek, aileler dinlenecek. Davanın duruşmasını izleyeceğiz. Şebnem'i defnederken ve acısını yaşarken 'Bu son olsun' demiştik. Ne son oldu ne duruyor. Bizler de bu davada tasarlayarak, canice, canavarca hisle Şebnem'imizi bu dünyadan aramızdan söküp atan katilin hukuken indirimsiz ceza alması için takipçisi olacağız. Şebnem için adalet talebimizi daha yüksek sesle dile getirmeye devam etmek ve güçlü dayanışmak zorundayız" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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