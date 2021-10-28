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Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı kimdir? Furkan Zıbıncı kaç yaşında ve nereli?

28.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Zıbıncı, kız arkadaşı Şebnem Şirin ile yaşadığı tartışma sonucunda mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti ve genç kızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Sosyal medyada, Furkan Zıbıncı'nın işlediği cinayetine ilişkin binlerce tweet atıldı. İşte detaylar...

Şebnem Şirin'in katili Furkan Zıbıncı kimdir? Furkan Zıbıncı kaç yaşında ve nereli?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından Furkan Zıbıncı polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. İşte detaylar...

FURKAN ZIBINCI KİMDİR?

Bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı 25 yaşındadır. Şebnem Şirin'in boğazını keserek ölümüne neden olan Zıbıncı'nın cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.

Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?

ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta 06.00 sıralarında meydana geldi. Şebnem Şirin ile Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı ve bu tartışma sonucunda Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçak ile 23 yaşındaki Şirin'in boğazını kesti. Şebnem Şirin'in cesedi erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın dairesinde bulundu. Zıbıncı olayın ardından aracına binerek kaçtı ancak çok geçmeden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağının torunu olduğu öğrenildi.

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