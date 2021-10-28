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Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?

28.10.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şebnem Şirin cinayeti sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Şebnem Şirin ve erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında Denizli'de sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sonucunda mutfaktan bıçağı alan Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin'in boğazını keserek onu ölüme terk etti.

Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?

Twitter'da Şebnem Şirin cinayetine yönelik binlerce tweet atıldı. Erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilen Şebnem Şirin hayatını kaybetti. Furkan Zıbıncı polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. İşte merak edilenler...

Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?

ŞEBNEM ŞİRİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasındaki tartışma Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabah 06:00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşandı. İkilinin arasında çıkan tartışma sonucu Zıbıncı, mutfaktan altığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Olayın ardından çok geçmeden Zıbıncı gözaltına alındı.

Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

23 yaşındaki Şebnem Şirin Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşıyordu. Erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağının torunu olduğu öğrenildi.

Şebnem Şirin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şebnem Şirin’i kim, neden öldürdü?

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