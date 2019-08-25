ŞEBVE (AA) - Yemen'in güneydoğusundaki Şebve kentinin valisi Muhammed bin Adiyyu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin, Şebve'de gerçekleştirdiği "darbeyi" başarısızlığa uğrattıklarını bildirdi.

Adiyyu, yaptığı yazılı açıklamada, Şebve ilinin, Güney Geçiş Konseyi'nin Şebve'de gerçekleştirdiği darbeyi başarısızlığa uğrattıklarını kaydetti.

Güney Geçiş Konseyi'nin BAE tarafından kendilerine yapılan her türlü silah desteğiyle emniyet güçlerine saldırdığını, petrol ve gaz borularını sabote ettiğini kaydeden Adiyyu, "Bu saldırı karşısında devleti ve kurumlarını müdafaa etmekten başka çaremiz yoktu. Ancak bunu yaparken de ordunun, kan akmaması ve yakalanan milislere kötü davranılmaması konusundaki talimatlarına uymaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

- Yemen Başbakanı Şebve'de

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, beraberindeki bakan heyetiyle Şebve'nin merkezi Atak ilçesini ziyaret etti.

İsmini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, Abdulmelik'in burada Şebve Valisi Adiyyu'nun da hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Abdulmelik'in ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.