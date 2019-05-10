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Sebze fidesine talep arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yükselen sebze fiyatları, kendi sebzesini üretmek isteyen vatandaşların fideye olan talebini artırdı.Elbistan’da Mayıs ayının gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışları başladı.

Sebze fidesine talep arttı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yükselen sebze fiyatları, kendi sebzesini üretmek isteyen vatandaşların fideye olan talebini artırdı.
Elbistan’da Mayıs ayının gelmesiyle birlikte sebze fidesi satışları başladı. Evlerindeki büyük saksılarda ya da bahçesinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler fide satıcılarının yolunu tuttu. Elbistan’ın en büyük fide pazarı ise Açık Pazar arkasındaki sokak üzerine kuruldu. Onlarca fide satıcısı, çoğunluğu yerli olmak üzere domates, biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi sebzelerin fidelerini vatandaşların beğenisine sundu. Tezgahlarda yerini alan fideler görsel şölen oluşturarak vatandaşların ilgisini de çekiyor. En çok satılan fidelerin başında ise domates, biber, patlıcan geliyor. Çiftçiler, bağ ve bahçelerine dikeceği sebze fidanlarından demet demet alıyor.
İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yetiştirdiği fideleri satmaya getirdiğini belirten Mehmet Er, “Bölgemizde sebze fidelerinin dikim zamanı yavaş yavaş geliyor. Vatandaşlar da yazın ve kışlık olarak hazırlayacağı sebzeler için bol miktarda fide satın alıyorlar. Tek tek alan da oluyor. Çok sayıda demetler halinde fide alıyorlar. Domates, biber, reyhan, fasulye, çilek gibi fideleri satıyoruz. Fidelerin birçoğunu Karaelbistan Mahallesi’nde yetiştiriyoruz. Vatandaşlar da yerli fideleri daha çok tercih ediyor” dedi.
1 adet fidenin 1 TL’den satıldığını kaydeden Er, “Vatandaşlar, tek tek fide alırsa fide başına 1 TL ödüyor. Demet halinde de satışımız var. 1 demet fideyi 4 TL’den veriyoruz. Vatandaşlar genelde demet halinde almayı tercih ediyor. Bütün fidelerimizde tek fiyat var. Hepsini, tek tek 1 TL’den satıyoruz. Herkes zevkine göre ekiyor. Kimi tarlaya kimi ise evlerine, bahçe veya balkonuna ekiyor. Başı çeken ise tabi ki domates ve biber. Yerli domatesi daha çok tercih ediyorlar. Biberi de turşuluk ve süs biberi çeşitlerini daha çok satıyoruz” ifadelerini kullandı.
Evlerinde ya da bahçelerinde yetiştirmek için fide alan vatandaşlar da fiyatların çok yüksek olduğunu hatırlattılar. Kendi sebzelerini yetiştirerek aile bütçelerine katkı sunmak istediklerini vurgulayan vatandaşlar, “Sebze fiyatları kışın çok pahalıydı. Şimdi de çok düşmüş sayılmaz. Biz de imkanımız varken bahçemize dikmek için fide alıyoruz. Kendi sebzemizi kendimiz üreteceğiz. Hem daha ucuza mal edeceğiz hem de ihtiyacımız oldukça, yemek için ya da canımız çektiğinde dalından koparıp yiyeceğiz” şeklinde konuştular.

Sebze fidesine talep arttı

Sebze fidesine talep arttı

Sebze fidesine talep arttı

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