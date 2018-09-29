HABER

Sebze kasaları, alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:23 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yüzlerce tahta ve plastik kasa alev alev yandı.  Olay saat 17.30 sıralarında, Erenler Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi.

Sebze kasaları, alev alev yandı

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya),(DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yüzlerce tahta ve plastik kasa alev alev yandı.
Olay saat 17.30 sıralarında, Erenler Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hal alanı içindeki meydana yerleştirilen tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kasaların yerleştirildiği yaklaşık alanın tamamını kapladı. Hal çalışanlarının fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler şehrin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Lodosun etkisiyle yayılan alevler, hal içindeki yeşil alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin halin dört bir alanından yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının hal binasına veya çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa ile bazı ağaçlar kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Sebze kasaları, alev alev yandıSebze kasaları, alev alev yandıSebze kasaları, alev alev yandıSebze kasaları, alev alev yandı

PARTNERDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yokDubai prensinin inanılmaz yaşamı! Satın alamayacağı şey yok
'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varAntalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusret'ten yangın açıklaması!

Nusret'ten yangın açıklaması!

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.