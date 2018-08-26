Sebze- meyve deposunda yangın; 7 kişi dumandan etkilendi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki 4 katlı apartmanın altında, sebze- meyve kasaları bulunan depoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, depodaki kasalar ve dijital kantar kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'ndeki sebze- meyve deposunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi'ne de durumla ilgili bilgi verildi. Şirket yetkilileri, binanın elektriğini keserken, itfaiyeye de yardımcı olup, merdivenle üst katlarda mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenen Veysel Başar, eşi Gülseren ve kızı Burcu Başar ile Mehmet Tokmak, eşi Ayşe Tokmak ve Mutsan Tokmak ile deponun yanındaki binada oturan Naciye Gider, sağlık görevlilerince ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevleri yaklaşık 2 saatte, üst katlara sıçramadan, güçlükle söndürdü. İlk belirlemelere göre, depoda bulunan çok sayıdaki plastik ve tahta kasa ile dijital kantar yanarak, kullanılmaz hale geldi. Sebze ve meyvelerin de bir kısmı zarar gördü. Depoda ve apartmanın ön cephesinde büyük oranda hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.