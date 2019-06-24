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Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta jandarma ekipleri, sebze serası içerisinde kenevir yetiştiren 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltı

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta jandarma ekipleri, sebze serası içerisinde kenevir yetiştiren 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Gökçebey ilçesine bağlı Örmeci ve Bakiler köylerinde kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Belirlenen adreslere, ilçe jandarma komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan operasyonda, Y.Ç, H.D ve U.E. gözaltına alındı. Operasyonda sebze yetiştirilen bir seraya kenevir ekildiği görüldü. Operasyon kapsamında 472 kök kenevir bitkisi, 20 gram esrar ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Sebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltıSebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltıSebze serasında kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltı

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