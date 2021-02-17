HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

17.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

İstanbul Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan bir narenciye dükkanında devrilen elektrik sobası nedeniyle yangın çıktı.

İstanbul Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan bir narenciye dükkanında devrilen elektrik sobası nedeniyle yangın çıktı. Dükkanda mahsur kalan 2 işçi, iş makinasının kepenkleri kaldırmasıyla kurtarıldı.
Olay, Bayrampaşa’daki Sebze ve Meyve Hali’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, narenciye dükkanında çalışan iki işçi kapalı olan dükkanda kalıyordu. İşçilerin ısındıkları elektrikli soba devrilerek yangın çıkmasına neden oldu. Dükkanın kepenklerinin kapalı olmasından dolayı işçiler dışarı çıkamadı. İşçilerin kepenklere vurmasıyla çevredekiler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sebze ve meyve halinde görevli iş makinesi yardıma gelerek kapalı olan kepengi kaldırdı. İçerde bulunan işçiler tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangından yara almadan kurtulan işçiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekipleri kepenkleri kaldırılan dükkana girerek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı.

“Elektrikli sobadan çıkmış”
Halde esnaf olan Turan Balkanlı, “Ben yatıyordum. Telefon geldi. 408 numaralı dükkanda yangın olduğunu söylediler. Geldiğimde itfaiyenin geldiğini gördüm. Çocukları kurtarmışlar. Elektrikli sobadan çıkmış. Kepenge vurmuşlar fakat çıkaramamışlar. Sonra itfaiye gelmiş. Kepçeyle kaldırarak kurtarmışlar” dedi.

Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaCüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

İstanbul için kar yağışı tahminlerinde değişiklik

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son dakika: Yasaklar kalkacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Yasaklar kalkacak mı? Toplantı başladı

DEAŞ terör örgütünün dijital beyni tutuklandı

DEAŞ terör örgütünün dijital beyni tutuklandı

CHP'den Fahrettin Koca'ya bir övgü bir eleştiri

CHP'den Fahrettin Koca'ya bir övgü bir eleştiri

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma! Gözünün altındaki iz dikkat çekti

Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma

Son Dakika: Bakan Akar ve Soylu'ya yönelik suikast talimatı alan PKK'lı Sonay Bakar'a müebbet

PKK'lı Sonay Bakar'la ilgili flaş gelişme

Keklerin içinden uyuşturucu çıktı

Keklerin için neler çıktı neler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.