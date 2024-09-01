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Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike: Hastalıkların yarısının sebebi buymuş! Basit bir hata ciddi sorunlara neden oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.09.2024 07:29
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Gıda kaynaklı hastalıkların neredeyse yarısının sebze ve meyvelerden kaynaklandığı ortay çıktı. Yapılan son araştırmalara göre özellikle sebzelerin çok iyi temizlenmezse çok ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ortaya koydu. Peki, sebze ve meyveleri yıkarken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike: Hastalıkların yarısının sebebi buymuş! Basit bir hata ciddi sorunlara neden oluyor

Sebze ve meyveleri yıkama yönteminiz yeterli olmayabilir çünkü yapılan son araştırmalar hastalıkların yarısının sebze ve meyvelerden kaynaklandığı belirlendi. Bazı meyve ve sebzelerin kabukları bakteri ve tarım ilaçlarını içine hapsediyor. Yeşilliklerin mikroplardan arınması için suda uzun süre beklemesi şart. Sebze ve meyveleri lavabonun içinde yıkamak da çok riskli.

BASİT BİR YIKAMA HATASI HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

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Özellikle meyveleri sudan geçirmek yetmiyor. En az 1 dakika suyun altında ovalayarak yıkamak gerekiyor. Uzmanlar meyve ve sebzeleri mümkünse kabuklarıyla tüketmeyin diyor.

"TARIM İLAÇLARI VE ZARARLI MADDELER VÜCUDUMUZA GİRİYOR"

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Kanal D Ana Haber'e konuşan Endokrinoloji Diyabet ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Ela Keskin şu ifadelere yer verdi:

"Meyvelerin ve sebzelerin çok ciddi yıkanması gerekiyor çünkü kullanılan tarım ilaçları ve zararlı maddeler bizim vücudumuza giriyor. Elma gibi meyveleri suyun altında yaklaşık 2-3 dakika kadar ovarak yıkamamız lazım. Patates gibi toprağın altında yetişen sebze ya da meyve ise bir fırça yardımıyla üzerindeki toprağı arındırmamız lazım.

Zararlı maddeler kabuğa temas ederek yavaş yavaş kabuğun içerisine giriyor ve orada kalıyor. Örneğin salatalığın kabuklu yenmesini önermiyoruz soyarak yemek daha doğru. Yeşillikleri sirke koyarak temas ettiği mikropların da öldürülmesi önemli. Ardından yaklaşık bir yarım saat karbonatlı suda bekletmek lazım. Bir de sebze ve meyveleri mikroorganizmalarla dolu oLan lavabonun içinde bekletmek doğru değil." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sebze
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