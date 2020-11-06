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Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 08:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim E. yönetimindeki 24 ZV 4346 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Selim E. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selim E. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanabildi. Olay yerine çağrılan vinçle kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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