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Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 22:31 | Son Güncelleme

İZMİT’te, sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Alikahya mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Maden yönetimindeki 54 LB 037 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı istikamete giden Sami Aşçıoğlu yönetimindeki 34 NB 9089 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan her iki kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ali Maden ve aynı araçtaki Emre Yıldız’ı kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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