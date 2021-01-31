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Sebze yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil paramparça oldu

31.01.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin TEM Otoyolu İzmit kesiminde seyir halinde sebze yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil paramparça oldu.

Kocaeli’nin TEM Otoyolu İzmit kesiminde seyir halinde sebze yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil paramparça oldu. Hurdaya dönen aracın sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 20.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Bekirdere viyadükleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Sezer Ak idaresindeki 59 AD 255 plakalı Renault marka otomobil, önünde seyir halinde olan Nazmi K. idaresindeki 11 AAG 743 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobilde sıkışan sürücü Ak, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kağıt gibi yırtılan otomobilde ağır yaralandı
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kağıt gibi yırtılan otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların çekici ile kaldırılması sonucu yeniden normale döndü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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