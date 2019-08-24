HABER

Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi.

Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı - Kaynarca duble yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine gitmekte olan sürücü ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık yolun 3 metre aşağısına devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

Sebze yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi: 2 yaralı

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Evini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralıEvini basanlara pompalı tüfekle ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladıYeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.