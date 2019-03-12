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Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 02:25 | Son Güncelleme

Sebze yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, sebze yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Elmecariş (25) idaresindeki 16 JC 572 plakalı sebze yüklü kamyonet, Duaçınarı Mahallesi Kırkpınar Caddesi kavşağında, Celil Şen yönetimindeki K 7026 BB Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarına ve ağaçlara çarparak durabilen kamyonetteki sebzeler yola döküldü.

Kazada, kamyonet sürücüsü Elmecariş'in eşi Şifa (25) ile çocukları Mariya (5), Şahin (3) ve Yakin (1) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Bursa trafik kazası

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