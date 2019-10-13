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Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 12:00 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sebze yüklü iki kamyonet çarpıştı.

Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sebze yüklü iki kamyonet çarpıştı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D - 400 karayolu Nusret Mayın Gemisi kavşağında meydana gelen kazada, Yunus E. idaresindeki 33 CJF 80 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 P 1380 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. 2 sürücünün de yaralandığı kaza sonrası kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola savrulurken, trafik akışı uzun süre aksadı.
Kazada yola dökülen sebze ve meyveler diğer sürücü ve vatandaşlar tarafından yolun açılması için toplanırken, iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Sebze yüklü kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

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