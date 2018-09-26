Sebze yüklü kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan minibüs sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Servet Avcıoğlu (51), kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınlarına teslim edilen Avcıoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.
Önceki gün, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Körfez ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak, aynı yöndeki Mehmet Servet Avcıoğlu'nun kullandığı 34 AY 9764 plakalı minibüsün üzerine devrilmişti.
Kazada, bulundukları araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.
- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti
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