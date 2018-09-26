HABER

Sebze yüklü kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonun üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan minibüs sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda önceki gün meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Servet Avcıoğlu (51), kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Avcıoğlu'nun cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Önceki gün, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Kenan Kara idaresindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Körfez ilçesi mevkisinde kontrolden çıkarak, aynı yöndeki Mehmet Servet Avcıoğlu'nun kullandığı 34 AY 9764 plakalı minibüsün üzerine devrilmişti.

Kazada, bulundukları araçlarda sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Sebze yüklü kamyonun minibüsün üzerine devrilmesi

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

1 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
2 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
3 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
4 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
5 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
6 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
7 / 7

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi

Anadolu Otoyolu'nda sebze yüklü kamyon minibüsün üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü Kocaeli Körfez trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.