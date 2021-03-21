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Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

21.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü TIR’ın sürücüsü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti.

Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Amasya-Samsun yolundaki Merzifon mevkisinde meydana geldi. Turan Varep yönetimindeki 61 BA 222 plakalı çekici ve çekiye bağlı 61 ACR 608 plaka sayılı yarı römork, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, TIR’da bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya
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