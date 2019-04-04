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Sebze yüklü tır şarampole devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Burdur’un Bucak ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi.

Sebze yüklü tır şarampole devrildi

Burdur’un Bucak ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan sebze yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu üzeri 45. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’dan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 41 LN 011 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza da tır şoförü hafif yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edildi. Tırın şarampole devrilmesi sonucu üzerindeki sebzeler yola savrularak dağıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sebze yüklü tır şarampole devrildi

Sebze yüklü tır şarampole devrildi

Sebze yüklü tır şarampole devrildi

Sebze yüklü tır şarampole devrildi

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