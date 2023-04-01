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Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

01.04.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı ile ilgili olarak "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla" açıklamasını yaptı. Söz konusu görsele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" diyerek tepki göstermişti.

Seccadeye bastığı fotoğraf tartışma konusu oldu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından tartışmalar da başladı.

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AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir." demişti.

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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım: Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tartışmalara yol açtı! İnce'den dikkat çeken paylaşım:

"SECCADEYE BASMAK DEĞİL..."

Muharrem İnce, sosyal medya yaptığı paylaşımda, bir din bilginine danıştığını ve seccadeye ayakkabı ile basmanın değil, kul hakkı yemenin ve yalan söylemenin günah olduğunu belirtti.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. CHP lideri açıklamasında şunları kullandı:

"Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

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