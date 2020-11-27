"Seçiciler Kurulu Biden'ı Seçerse Görevi Bırakırım"

3 Kasım’da yapılan seçimlerin sonuçlarına itirazını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu oylamasında Demokrat rakibi Joe Biden’ın kazanması halinde görevi bırakmayı kabul edeceğini söyledi.

Trump, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın seçimin galibi ilan edilmesinden bu yana ilk kez Şükran Günü tatilinde gazetecilere konuştu ve sorularını yanıtladı.

Biden’ın Seçiciler Kurulu delegelerinin resmi oylamasında da galip gelmesi durumunda Beyaz Saray’dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu Trump, “Elbette! Tabii ki ayrılacağım. Ve bunu siz de biliyorsunuz” diye yanıtladı.

Trump bu ifadesinin ardından seçimlerde hile yapıldığı iddiasını da yineledi. “Büyük çaplı hile” olduğunu ve bu nedenle de görevi bırakmanın kendisi için zor olacağını söyleyen Trump, “En üst düzeyde usulsüzlük yaşanan bir seçimdi bu” şeklinde konuştu.

ABD'de başkan seçilmek için seçmenlerin çoğunluğunun oyunu almak, yeterli değil. İki kademeli ABD başkanlık seçimi sistemi kapsamında eyaletler bazında gerçekleştirilen oylamaları, Electoral College yani Seçiciler Kurulu (delegeler) olarak adlandırılan yapı kapsamında gerçekleştirilecek oylama izliyor. Bu sistem çerçevesinde her eyalete, eyaletlerin nüfusuna göre belirli sayıda "seçici delege" tayin ediliyor. Her eyalette oy sayımı tamamlandıktan sonra en çok oyu alan adayı destekleyen seçiciler belirleniyor. Sadece Maine ve Nebraska eyaletlerinde seçici kurul oylarının adaylar arasında bölünmesine olanak tanınıyor.