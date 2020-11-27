"Seçiciler Kurulu Biden'ı Seçerse Görevi Bırakırım"

3 Kasım’da yapılan seçimlerin sonuçlarına itirazını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu oylamasında Demokrat rakibi Joe Biden’ın kazanması halinde görevi bırakmayı kabul edeceğini söyledi.
Trump, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın seçimin galibi ilan edilmesinden bu yana ilk kez Şükran Günü tatilinde gazetecilere konuştu ve sorularını yanıtladı.
Biden’ın Seçiciler Kurulu delegelerinin resmi oylamasında da galip gelmesi durumunda Beyaz Saray’dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu Trump, “Elbette! Tabii ki ayrılacağım. Ve bunu siz de biliyorsunuz” diye yanıtladı.
Trump bu ifadesinin ardından seçimlerde hile yapıldığı iddiasını da yineledi. “Büyük çaplı hile” olduğunu ve bu nedenle de görevi bırakmanın kendisi için zor olacağını söyleyen Trump, “En üst düzeyde usulsüzlük yaşanan bir seçimdi bu” şeklinde konuştu.
ABD'de başkan seçilmek için seçmenlerin çoğunluğunun oyunu almak, yeterli değil. İki kademeli ABD başkanlık seçimi sistemi kapsamında eyaletler bazında gerçekleştirilen oylamaları, Electoral College yani Seçiciler Kurulu (delegeler) olarak adlandırılan yapı kapsamında gerçekleştirilecek oylama izliyor. Bu sistem çerçevesinde her eyalete, eyaletlerin nüfusuna göre belirli sayıda "seçici delege" tayin ediliyor. Her eyalette oy sayımı tamamlandıktan sonra en çok oyu alan adayı destekleyen seçiciler belirleniyor. Sadece Maine ve Nebraska eyaletlerinde seçici kurul oylarının adaylar arasında bölünmesine olanak tanınıyor.
Seçiciler Kurulu, 14 Aralık'ta toplanarak bir sonraki başkanı belirleyecek oylamayı yapacak. Adaylardan birinin başkan seçilebilmesi için toplam 538 delegeden en az 270'sinin oyunu alması gerekiyor. Seçici Kurul oylarının resmi sayımı ABD Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunun yapılacağı 6 Ocak'ta yapılacak.
Demokrat aday Biden resmi olmayan sonuçlara göre şu ana kadar en az 306 Seçiciler Kurulu delege oyuna sahipken, Trump’ın delege oyu sayısıysa 232.
Biden seçmenlerden aldığı toplam oylarda da 6 milyondan fazla oy farkıyla Trump’ın önünde.
Seçim sonuçlarına itirazını sıklıkla dile getiren Trump ve ekibi bir dizi dava açtı ancak şu ana kadar tüm davalar yetersiz delil nedeniyle Trump’ın aleyhinde sonuçlandı. Kendi partisi içinde de itirazları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Cumhuriyetçi başkan Trump ilk kez görevi Biden’a teslim etme yönünde işaret verdi.
Senato seçimlerindeyse, Georgia eyaletinde 5 Ocak’ta yapılacak ikinci tur seçiminin sonuçları Senato’da Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu ellerinde tutup tutmayacağını belirlemiş olacak.
Trump konuşmasında bu konuya da değinerek, “Halkıma şunu söylemek istiyorum: hayal kırıklığı yaşamayın çünkü bu yarış kesinlikle henüz bitmiş değil” dedi.