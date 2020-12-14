Seçiciler Kurulu Biden'ın Başkanlığı İçin Oy Kullanmaya Devam Ediyor

Seçiciler Kurulu üyeleri, 3 Kasım başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ı Amerika'nın bir sonraki başkanı olarak resmen seçmek için oy kullanmaya devam ediyor. Pazartesi sabahı başlayan oylamada ilk oylar, Vermont eyaletindeki Seçiciler Kurulu üyeleri tarafından kullanıldı. Eyaletin üç Seçiciler Kurulu oyu, Biden ve yardımcısı Harris'e verildi. Indiana, Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde Başkan Donald Trump'a oy verme taahhüdünde bulunan Seçiciler Kurulu üyeleri, bu yönde oy kullandı. New Hampshire'ın başkenti Concord'daysa eyaletin dört seçici oyu, Joe Biden'a verildi. Oylamadan önce 13 yaşındaki Brayden Harrington liderliğinde bir grup, Bağlılık Yemini'ni okudu. Harrington, Ağustos ayındaki Demokrat Parti Ulusal Kurultayı'nda kekemelikle mücadelesini anlattığı duygusal bir konuşma yapmıştı. Seçilmiş başkan Joe Biden'ın da çocukluk ve gençlik yıllarında kekemelikle mücadele ettiği ve bu engeli aşmak için yoğun çaba harcadığı biliniyor. Bu Pazartesi, ABD yasaları uyarınca Seçiciler Kurulu'nun toplanacağı zaman olarak belirlenmişti. Her eyaletin başkentinde ve başkent Washington'da çoğunlukla eyalet meclislerinde bir araya gelen seçicilerin kullandığı oylar ve alınan sonuçlar, Washington'a gönderilecek. 6 Ocak'ta Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Kongre'nin her iki kanadının da katılacağı oturumda oy sayımı yapılacak.

Seçiciler Kurulu oylaması, bu yıl geçmişe kıyasla daha çok dikkat topluyor. Bunun nedeni, Başkan Trump'ın seçimi kaybettiğini resmen kabul etmemiş olması ve seçimde hile yapıldığına ilişkin iddiaları sürdürmesi. Bu yıl geçmişten farklı olarak Seçiciler Kurulu üyelerinin can güvenliğiyle ilgili kaygılar gündeme geldi. Michigan eyaletinde her iki partiden de eyalet meclisi üyeleri tehdit mesajları aldıklarını bildirdi. Michigan eyalet meclisi üyelerinin büroları, şiddet eylemleri tehditleri nedeniyle Pazartesi günü kapalı kaldı. Eyaletin 16 seçici üyesi, Demokrat Partili Vali Gretchen Whitmer'ın başkanlığında, eyalet senatosunda bir araya gelecekti. Biden Michigan'da Trump'tan 154 bin oy daha fazla alarak eyaleti 2,8 puan farkla kazanmıştı. Michigan Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Partili Mike Shirkey'nin sözcüsü Amber McCann, büroların, polisin tavsiyesi üzerine kapatıldığını söyledi. McCann, ”Bu karar, beklenen protesto eylemleri nedeniyle değil, asılsız olmayan şiddet tehditlerine bağlı olarak alındı” dedi.

Georgia eyalet polisi, Biden'ı destekleyen Demokrat Partili seçiciler Atlanta'daki eyalet meclisinde bir araya gelmeden önce binayı kordon altına aldı. Toplantıya bir saatten az zaman kala meclis binası yakınında protestoculara rastlanmadı. Biden, Seçiciler Kurulu oylamasının tamamlanması sonrasında Pazartesi akşamı ulusa seslenecek. Başkan Trump ise seçimi kendisinin kazandığına ilişkin iddialarını sürdürüyor. Trump, Fox Haber kanalı için Cumartesi günü kaydedilen söyleşide, ”Ülkenin gayrimeşru bir başkanı olmasından endişeleniyorum. Endişe ettiğim mesele bu. Seçimi kaybeden, hem de kötü şekilde kaybeden bir başkan” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin haftalardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi ise açılan davaların geri çevrilmesiyle sonuçlandı. Son olarak Teksas eyaletinin dört kritik eyaletteki Seçiciler Kurulu oylarının iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, Cuma akşamı reddedilmişti. Biden, Seçiciler Kurulu'nda 306, Trump ise 232 oy aldı. Başkan seçilmek için bir adayın en az salt çoğunluk desteğini, yani 270 Seçiciler Kurulu oyu alması gerekiyor.